В Киеве простились с экс-командующим Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенантом Пушняковым. Фото и видео

В пятницу, 19 ноября, в Доме офицеров в Киеве простились с экс-командующим Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтинантом Анатолием Пушняковым. Военный ушел из жизни 17 ноября.

На прощание с Пушняковым пришли командующие украинского войска и Министерства обороны. Об этом сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Также на церемонии прощания заметили экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в населенном пункте Кодыма Одесской области.

Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского, Национальную академию обороны Украины.

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Генерал-лейтенант Пушняков, в начале войны на Донбассе, командовал Сухопутными войсками ВСУ (6 мая 2014 по 13 февраля 2016). Также именно он командовал украинскими миротворцами в Ираке в 2005 году, прошел войну в Афганистане в 80-х

Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (орден І степени – 2015 год, ІІ степени – 2013 год, ІІІ степени – 2005 год).

Напомним, в свое время в Генштабе ВСУ опровергали, что командующий Сухопутными войсками Пушняков был уволен с должности в процессе люстрации, о чем сообщал тогдашний народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2021 года Руслан Хомчак ушел с поста главнокомандующего ВСУ. Вместо него эту должность занял командующий Оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Ранее Хомчак сменил на посту главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, которого назначил 5-й президент Петр Порошенко.