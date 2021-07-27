Главнокомандующий ВСУ Хомчак ушел в отставку

Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ, соответствующее решение принял Президент Украины. Должность главнокомандующего отныне будет занимать Валерий Залужный – командующий Оперативного командования "Север".

Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга. Он объяснил, чем руководствовался Зеленский, принимая такое решение.

"Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, видим, наоборот, конфликты", — сказал спикер.

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Прессекретар Зеленского подчеркнул, что мир на Донбассе является приоритетом для президента.

"Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых", — сказал Никифоров.

В то же время спикер Зеленского сообщил, что Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО вместо Михаила Коваля, который идет с этого поста

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