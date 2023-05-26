В Киеве ко дню города открыли уникальную выставку керамических панно Ольги Рапай

25 мая Национальный музей украинского народного декоративного искусства и Ассоциация искусствоведов, экспертов, оценщиков и реставраторов Украины торжественно открыли общий культурный проект "Сила хрупкости". Он призван ознакомить украинцев с выставкой уникальных панно известной художницы и скульптора Ольги Рапай.

Видео дня

Известно, что Ольга Рапай является автором более 5 000 рельефов, панно, скульптур и керамических ваз. Жителям Киева она известна монументально-декоративными работами в Доме торговли, в интерьерах Республиканской библиотеки для детей, Институте физиологии им. Богомольца, Институт ботаники им. Холодного, Дома художественных коллективов на бульваре Шевченко и т.д. Сейчас посетители выставки могут увидеть интерьерные произведения художницы, которые в свое время были гордостью столичной гостиницы "Братислава".

Проект "Сила хрупкости" пройдет в два действия. Первая под названием "Сила поддержки" продлится до 10 июля. Ценители творчества Ольги Рапай смогут ознакомиться с серией керамических гербов городов-побратимов Киева, которые она создала для "Братиславы". Второе действие – "Сила корней" – продемонстрирует гостям экспозиции монументальные барельефы скульпторки на историческую тематику. Продлится она до 25 августа включительно.

"На самом деле нами была проделана немалая работа, поскольку многие произведения госпожи Рапай довольно долго считались потерянными. Но мы все же решились на реализацию такого масштабного проекта, исследовательскую и реставрационную деятельность по поиску и возвращению ее работ к жизни, и на это у нас пошло больше года! Однако нелегкий труд и ряд бюрократических проблем, с которыми мы столкнулись – ничто по сравнению с тем, насколько сейчас наша команда счастлива от сделанного, и как мы рады наблюдать за искренними эмоциями посетителей выставки", – рассказывает Евгений Тур, член Ассоциации искусствоведов, экспертов, оценщиков и реставраторов Украины.

Проект "Сила хрупкости" поддержали партнеры: Фонд имени Рапай-Маркиш, издательство "Дух и литера", журнал "Антиквар" и Национальная премия "Сокровище нации".

"Национальная премия "Сокровище нации" охотно приобщилась к организаторам этой уникальной выставки, ведь наследие великой Ольги Рапай является настоящим сокровищем нашей украинской нации! Все вместе мы приложим усилия, чтобы сохранить ее достояние и передать его следующим поколениям. Потому что у них – наша история, наша душа, наш генетический код", – говорит Татьяна Забавская, актриса и директор Национальной премии "Сокровище нации".

В рамках проекта "Сила хрупкости" также пройдут лекции, мастер-классы для детей и взрослых по лепке, вышивке и реставрации, творческие встречи профессионалов с обсуждением вопросов сохранения культурного наследия во время войны. С расписанием мероприятий можно будет ознакомиться в социальном сообществе музея на Facebook.

Организаторы проекта приглашают киевлян и гостей столицы с 26 мая по 25 августа в Национальный музей украинского народного декоративного искусства по адресу: ул. Лаврская, 9, корпус 2. Заведение работает с 10:00 до 17:00, касса – до 16:45. Выходные дни – понедельник и вторник. Стоимость входного билета составляет 100 грн.