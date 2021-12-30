В Киеве и Львове хотят сделать платным въезд в центр города: названа причина. Видео

В Киеве и во Львове проезд в центр города в определенное время может стать платным. Таким образом в городах-миллионниках планируют бороться с пробками.

Исключение из правил будет распространяться на спецтранспорт, общественный транспорт и электромобили. Об этом идет речь в сюжете "Сніданку з 1+1" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам эксперта по транспортному моделированию Дмитрия Безпалова, ситуация с пробками на дорогах в Украине приобретает международный масштаб. Он отметил, что на сегодняшний день столица Украины уже седьмая в мире по пробкам и третья в Европе.

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Такая ситуация возникла в связи с тем, что за последние годы в стране стало очень много личного транспорта и существующих дорог уже не хватает. При этом вариант строительства новых дорог не подходит, так как в центре города зачастую очень плотная застройка и на расширение дорог практически нет места.

По словам Безпалова, в Европе платный въезд в центр города пока действует только в Лондоне, однако в других странах с огромным количеством машин борются другими методами – очень высокой стоимостью парковки.

Впрочем, эксперт также подчеркнул, что в Киеве в этом году стоимость парковки увеличили в 3,5 раза, однако к существенному улучшению ситуации с общественным транспортом это не привело, в частности, троллейбусы быстрее ездить не стали.

Однако эксперт по транспортному моделированию не верит, что в ближайшее время в больших городах удастся реализовать идею въезда в центр. Он аргументирует это тем, что власти просто не пойдут на такой непопулярный шаг.

Напомним, зарплаты инспекторов по парковке в Киеве оказались большими, чем у сотрудников полиции. Это вызвало волну возмущения в обществе. В объявлении о наборе инспекторов по парковке обещают зарплату от 18 тысяч гривен, социальный пакет, пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск и много других преимуществ государственной службы.

К слову, жители столицы вынуждены сами бороться с нерадивыми водителями, которые паркуют свои машины с нарушением правил. Так, в Днепровском районе Киева местные жители наказали водителя Toyota, который припарковал свой автомобиль возле мусорных баков - на машину повесили пакеты с отходами.

Таким же образом в Подольском районе Киева жители Варшавского микрорайона наказали водителя Volkswagen.