'В каждом случае ситуация индивидуальна': находятся ли в розыске украинские военные, совершившие СОЧ за границей

Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сотрудничает с коллегами из других государств, где проходят военную подготовку украинские воины. В ряде этих стран самовольное оставление части не является уголовным правонарушением, поэтому ушедших в "самоволку" там не разыскивают.

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Учитывая местное законодательство того или иного государства-партнера, украинская ВСП каждый случай самовольного оставлени ячасти украинским военнослужащим за границей рассматривает в индивидуальном порядке. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ВСП ВСУ Александр Гринчук на брифинге в Киеве во вторник, 3 декабря.

О сотрудничестве украинского ВСП с военными полициями государств, где проходят обучение и боевую подготовку украинские военнослужащие, Гринчук рассказал, когда отвечал на вопрос о том, насколько часто фиксируется дезертирство во время таких учений за границей.

"Наши представители (ВСП ВСУ) там есть, в каждом случае ситуация индивидуальна. В разных странах – разное законодательство. В некоторых самовольное оставление части не является уголовным правонарушением, и они (правоохранители другого государства. – Ред.) могут военнослужащего и не искать, потому что это административное правонарушение", – подчеркнул чиновник.

По его словам, украинская военная служба правопорядка работает совместно с военной полицией государств-партнеров. В частности с военной жандармерией Польши.

"Через управление международного военного сотрудничества работаем с нашими дипломатическими учреждениями", – добавил Гринчук.

Напомним, накануне, 3 декабря, в ВСП сказали, сколько военных из СЗЧ вернулись на службу за последние 72 часа. Согласно закону, который вступил в силу 29 ноября, за трое суток на службу вернулись более 3 тысяч военных. Они не понесли наказание за дезертирство. К тому же законом предусмотрено, что командир части должен в течение 72 часов возобновить действие контракта или восстановить служебный статус военного. Все положенные военнослужащему денежные, продовольственные, вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии также должны быть возобновлены.

Воспользоваться возможностью и вернуться на службу, не неся уголовной ответственности за СЗЧ, украинские военнослужащие могут до 1 января 2025 года.