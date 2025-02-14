В кавычках или нет: как правильно писать позывные военных

Наверное, у каждого украинца сейчас есть знакомые и родные в армии. А задумывались ли вы, как писать их позывные в соответствии с правилами украинского языка – с кавычками или без кавычек?

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Как делать это правильно, объяснила блогер и редактор Юлия Мороз. Многие люди допускают ошибки при написании позывных – псевдонимов военных, которые они используют во время войны.

По ее словам, писать позывные в кавычках неправильно. Об этом, в частности, говорит § 49 действующего Украинского правописания. Согласно ему собственные имена людей, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища нужно писать с заглавной буквы. "Мы не берем в кавычки прозвища или псевдонимы людей из других сфер (например Леся Украинка, Джамала, Мэрилин Монро или Эминем), поэтому так же и не будем брать в кавычки военные псевдо", – добавила Мороз.

Кроме того, она отметила, что прозвища, псевдонимы и позывные не относятся к разряду имен собственных, которые мы берем в кавычки. Список категорий слов, требующих кавычек, можно найти в § 164 п. 4 правописания. Вышеперечисленных в списке нет.

По поводу того, как лучше записывать позывные, Мороз предложила делать это в скобках. Например, после имени военного:

Денис Прокопенко (Редис);

Максим Кривцов (Дали);

Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи).

Также можно вставлять позывной между именем и фамилией. Но в таком случае лучше тоже брать его в скобки:

Игорь (Янки) Янков;

Анна (Кажан) Зябликова;

Юлия (Тайра) Паевская.

Также редактор привела несколько примеров употребления позывных военных в предложениях:

Це вона знімала жінок, які воюють, — Юлію Паєвську (Тайра) та Андріану Сусак (позивний Малиш), — для кіноальманаху "Невидимий батальйон".

Сержанти з позивними Троєщина, Малюк, Шаман щоранку після кави йшли влаштовувати сафарі на орків.

До війська Іван Федько, позивний Адмін, зголосився в перші дні війни разом із друзями-пластунами.

Бійці й волонтери російсько-української війни його знають за позивним Пентагон.

Василь Сліпак, на псевдо Міф, — оперний співак світової слави, який пішов у засвіти оборонцем України.

Командир танка Макс воює в лавах ЗСУ ще з 2016 року.

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