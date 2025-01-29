'Їх' и 'їхній': какое местоимение и когда правильно использовать

Из-за длительного влияния на украинский язык русского в нашей речи начали случаться ошибки, которых раньше никто не совершал. Так мы в какой-то период чаще стали игнорировать местоимение "їхній", ведь оно стало казаться нам просторечием.

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Поставить точку в дискуссии, когда нужно говорить "їхній", а когда "їх" решил языковед, кандидат филологических наук Александр Скопненко. В своем блоге для BBC, он объяснил, в чем отличие этих местоимений, и когда и как их нужно употреблять, чтобы не наделать ошибок.

По словам Скопненко, эти два притяжательных местоимения долго конкурировали между собой в литературном языке. "Можно встретить написание "їх школа" и "їхня школа", "їх роль" и "їхня роль", "їх земля" и "їхня земля"и т.д. И оба эти местоимения функционируют в рамках современной литературной нормы", – объяснил языковед.

Однако он отметил, что в последние десятилетия местоимение "їхній" все же стали употреблять чаще. А академические грамматики и стилистики советуют использовать только его в качестве именно притяжательного местоимения.

"Итак, для того чтобы знать, где использовать форму "їх" (личного местоимения "они"), а где притяжательное местоимение "їхній", нужно задать вопрос: їхній отвечает на вопрос чей?, а їх – на вопрос (нет) кого? чего? (найти) кого? что?", – объяснил эксперт. И привел несколько примеров:

По їхніх (чьих?) очах неначе було знать, що вони все знають (Иван Нечуй-Левицкий);

Давні, ніби непохитні ідеали вже давно себе перебули, і час їх (кого?) до архіву здавати (Агатангел Крымский).

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