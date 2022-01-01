В Карпаты пришла оттепель: есть угроза схождения лавин. Фото

В Украинских Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В частности, спасатели сообщают о третьем уровне снеголавинной опасности.

Как рассказали в субботу, 1 января в Отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, в связи с оттепелью угроза схождения лавин существует на высокогорье Закарпатской области и в среднегорье Львовской области (с 1 по 3 января), а также в горах Ивано-Франковской области (1 и 2 января).

В этих регионах возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, а также отдельных средних и больших лавин.

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"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", – говорится в сообщении метеорологов.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность, второго уровня, 1 и 2 января сохранится в горах Черновицкой области.

На горе Поп Иван Черногорский, одной из наивысших точек Украинских Карпат (2,022 тысячи метров) температура воздуха по состоянию на 9 утра 1 января составила -4. Ветер – юго-западный 6-7 м/с, облачно, видимость ограничена, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах обнаружили редкого зверя с детенышами. Их семейство выросло до восьми особей. Животных зафиксировали фотоловушки.

Напомним также, ранее Электронная библиотека Польши показала фото украинских Карпат, датированные 1938 годом. Снимок был опубликован в путеводителе "Зима в восточных Карпатах".