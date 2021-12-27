Польская электронная библиотека показала фото украинских Карпат 1938 года

Цифровая библиотека Польши опубликовала путеводитель для туристов "Zima w Karpatach Wschodnich" ("Зима в восточных Карпатах"). В нем показали исторические фотографии гор, датированные 1938 годом.

Буклет в электронном виде появился на портале Polona. Отметим, что до 1939-го Украинские Карпаты, как и вся Западная Украина, находились под польскими властями (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что путеводитель служил рекламой для путешественников, посещающих Польшу. Таким образом туристам тогда решили продемонстрировать преимущества зимнего отдыха в Украинских Карпатах. В те годы их называли Karpatу Wschodni, в отличие от собственно польских, западных Карпат.

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"Восточные Карпаты – это один из самых красивых туристических регионов Польши. Эта земля создана для зимних видов спорта. Здесь могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наши сограждане, живущие и работающие в низменной Польше", – говорится на одной из страниц буклета.

Среди достопримечательностей, о которых рассказывали туристам в 1938 году, упоминались Ворохта, столица Гуцульщины Жабье (ныне поселок Верховина Ивано-Франковской области), Славское и другие. Также в путеводителе есть описание гуцульских обычаев, развлечений и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашли туристические плакаты СССР об Украине 1930-х годов. СССР. Так, на листовки и брошюры советского турагентства "Интурист" попали Крым, Одесса, Харьков и Киев.