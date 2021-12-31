В Карпатах фотоловушки зафиксировали редкого зверя с детенышами: семейство увеличилось до 8 особей

В Карпатах на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды" зафиксировали редчайшее для Украины животное - рысь обыкновенную (Lynx lynx L.). Это удалось сделать с помощью фотоловушек.

В частности, камеры зафиксировали двух маленьких рысенят и их маму. Об этом сообщили в пресс-службе парка, а также подробности рассказал директор парка Василий Приндак в комментарии изданию "Вголос".

Малыши родились весной нынешнего года. Теперь они живут на территории заповедной зоны со своими старшими родственниками. В общем, благодаря фотоловушкам пока удалось идентифицировать восемь взрослых рысей.

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Фотоловушки в парке были установлены в рамках проведения мониторинга биоразнообразия в сотрудничестве с Франкфуртским зоологическим обществом, как части Международной Климатической Инициативы. Специальная программа "считает" точки на меху животных. Таким образом и происходит их идентификация, поскольку каждое животное имеет уникальный рисунок из точки на меху.

Директор парка утверждает, что на самом деле рисей в Сколевских Бескидах намного больше, чем то количество, которое попало в камеры. Он также подчеркнул, что учитывая то, что в Карпатах рождаются рысенята, можно сделать вывод, что леса здесь пригодны для жизни диких животных.

Кроме того, он добавил, что рыси не нападают на людей, так как это слишком большая добыча для этого животного. Обычно рыси охотятся на зайцев, но могут поймать и косулю.

В Одесской области в национальном парке в 2020 году спасли раненого серого гуся. Когда он выздоровел, его отпустили, однако он передумал возвращаться к птицам своего вида и "подружился" с пеликанами.