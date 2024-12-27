В Карпатах задержали группу мужчин, которые пытались бежать в Румынию. Фото

В заснеженных Карпатах на Сочельник задержали четырех жителей Запорожской области, которые пытались незаконно пересечь границу Украины. Экипировка в виде маскировочных костюмов не помогла мужчинам совершить рождественское путешествие в Румынию.

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Всех нарушителей привлечено к административной ответственности. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о возможном незаконном пересечении госграницы из Украины в Румынию группой лиц.

В сочельник, 24 декабря, "туристов" с помощью технических средств удалось обнаружить на участке отдела пограничной службы "Селятин".

"Хорошо экипированные незнакомцы в маскировочных костюмах с рюкзаками направлялись по горной дороге к украинско-румынской границе", – говорится в сообщении.

Однако группа реагирования совместно с сотрудниками СБУ Буковины догнала и задержала четырех мужчин, двигавшихся по горному склону. Правонарушителями оказались жители Запорожской области, в возрасте 21, 23, 39 и 44 года, которые в итоге признались в намерении незаконно попасть за границу.

"К экстремальному путешествию в горах мужчины тщательно подготовились, позаботившись о еде, воде, теплых вещах, средствах маскировки и передвижения по снежным участкам. Однако это не помогло им избежать встречи с пограничниками, которые вовремя обнаружили и остановили псевдотуристов", – добавили в ГПСУ.

Задержанных мужчин доставили в подразделение для оформления административных материалов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно попасть за границу, замаскировавшись под траурный кортеж. После разоблачения один из переправщиков попытался наехать на отряд пограничников, а клиентам-уклонистам приказал выпрыгивать из авто.

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