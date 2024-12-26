Маскировались под траурный кортеж: на Закарпатье разоблачили уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Фото

В Закарпатской области задержали очередную группу мужчин, который пытались незаконным способом покинуть территорию Украины. Для воплощения своих планов они решили воспользоваться циничной схемой переправки.

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Нарушители маскировались под траурный кортеж. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, на Закарпатье переправщики пытались провезти двух мужчин через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина.

Стоимость услуг по доставке мужчин призывного возраста за границу составила 18 тыс. долларов. Также в ГПСУ отметили, что для конспирации фигуранты даже вывесили флаг на автомобиле.

После разоблачения один из них попытался наехать на наряд пограничников, а клиентам приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.

Напомним, в Ивано-Франковской области приговорили к одному году лишения свободы мужчину, который уклонился от мобилизации. Он заявил о неготовности служить и защищать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что "является сыном Божьим, а не украинцем". Он получил наказание в виде лишения свободы сроком три года и пять месяцев.

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