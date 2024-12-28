'Я умоляла лишь об одном…' Лиза Глинская показала неинстаграмные фото беременности и растрогала сеть

Победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно стала мамой двух дочерей, раскрыла неинстаграмную сторону своей беременности. 41-летняя кондитер показала, как действительно выглядела в то время, когда вынашивала детей и призналась, с какими проблемами со здоровьем ей пришлось столкнуться.

Видео дня

Соответствующая публикация появилась наInstagram-странице звезды. Она отметила, что, несмотря на плохое самочувствие и боль чуть ли не во всем теле, умоляла только об одном – чтобы ее девочки появились на свет.

"Мало кто говорит о том, что беременность и роды – это очень непростой путь. Много ярких, красивых картинок, на которых женщины выглядят улыбающимися, жизнерадостными, с милым животиком. Они до последнего активны, много гуляют, занимаются спортом, работают, живут на полную! Вот так, если бы вы увидели мои фото с фотосессии. Вы же тоже, так и думали? И вот, если ты не вписываешься в эти рамки, появляется разрушительное внутреннее ощущение, что с тобой что-то не так, потому что все же это естественно для женщины", – поделилась кондитер.

Как рассказала Лиза Глинская, она очень долго мечтала о детях, поэтому сначала не решалась признаться сама себе, что ей довольно тяжело вынашивать дочерей. В течение длительного времени кондитер говорила, что беременность – это не болезнь, поэтому не позволяла себе расслабляться и жить в более умеренном темпе, пока ей не диагностировали прееклампсию. Из-за этого расстройства у звезды появились такие симптомы, как токсикоз, изжога, одышка, кашель, сильные отеки, режущая боль и высокое давление.

"Один глаз постоянно заплывал, так что я никого не хотела видеть, даже себя. Капельницы, консилиумы и каждый день для моих маленьких крошек на вес золота. Все началось на 27-28 неделе, я умоляла только об одном. Боже, я готова пройти через все, я готова принять все, терпеть, только помоги дать моим девочкам жизнь ", – призналась кондитер.

Лиза Глинская отметила, что рассказала о нелегком опыте беременности для того, чтобы будущие мамы, которые могут столкнуться с подобными проблемами, осознали – в них нет никаких недостатков. Она добавила, что все трудности исчезают в тот момент, когда ты прижимаешь к груди новорожденного малыша.

Также звезда "МастерШеф" рассказала подписчикам немного больше информации о своих дочерях Полине и Соломие. Кондитер поделилась, что у нее были преждевременные роды, поэтому девочки появились на свет на 35,5 неделе беременности.

Не скрывает звезда и тот факт, что ухаживать за малышами ей помогают мама, муж, его сын и няня.

Откровенный пост Лизы Глинской растрогал пользователей сети, поэтому они оставили в комментариях большое количество хороших слов.

"Слава Богу, что страшные моменты уже позади! Восстанавливайтесь и вы, и дочки. Пусть все будет хорошо и девочки растут здоровые, счастливые на радость родителям!"

"Восхищаюсь вами, вашей искренностью, открытостью и добротой. Желаю вам быть счастливой даже в трудные моменты жизни".

"Здоровья и терпение вам, Лизочка! Вы молодец. Вы справились со всеми трудностями, впереди только приятные заботы. Побольше отдыха".

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из известных украинцев стали родителями в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!