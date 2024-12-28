Крым – это Украина: патриотические украинцы провели акцию на оккупированном полуострове. Фото

Украинцы, проживающие во временно оккупированном Крыму, провели акцию, где подчеркнули, что Крым – это Украина. Местные продолжают напоминать российским военным, что им здесь не место.

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Соответствующими фото небезразличные граждане поделились с OBOZ.UA. На оккупированном острове до сих пор много людей, которые верят, что Украина вернется в Крым и на все оккупированные Россией территории.

На одном из снимков видна подпись – Симферополь равно Украина.

На другом фото надпись Крым – это Украина.

Еще один снимок содержит надпись – российским оккупантам здесь не место.

Еще одно фото, сделанное на заснеженном фоне, подписанное как: Крым и Симферополь – это Украина.

Напомним, что неравнодушные люди продолжают напоминать россиянам, что их пребывание в Крыму является временным явлением. Несмотря на все угрозы, партизаны проводят на оккупированном полуострове смелые патриотические акции.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне превратили детский лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму в пропагандистский "волонтерский" центр. В некогда образцовом лагере отдыха дети плетут маскировочные сетки и собирают дроны для военных РФ, совершающих преступления против украинского народа.

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