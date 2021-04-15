В Карпатах ударил мороз и замело снегом, туристов предупредили об угрозе лавин. Фото

Марина Лисничук Общество 09:49, 15.04.2021 Обновлено: 10:26, 15.04.2021

Украинские Карпаты из-за циклона, который пришел из Европы, уже несколько дней засыпает снегом. По состоянию на утро 15 апреля высота снежного покрова местами достигла более метра.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что в горах облачно. На странице в Facebook спасатели также опубликовали фото заснеженных пейзажей.

В частности, в 08:00 на горе Поп Иван Черногорский видимость была ограниченной, наблюдался восточный ветер 1-2 м/с, а температура воздуха опустилась до -3°С.

Снег на горе Поп Иван Черногорский
Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

На странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook ранее предупреждали, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14-15 апреля сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Там возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и крупных лавин.

Спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Украинских Карпатах 15 апреля
Укргидрометцентр

Туристов призвали воздержаться от походов на высокогорье. Хотя умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) 15 апреля возможна также в среднегорье Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 15 апреля будет дождевой и местами снежной. Также снизится температура воздуха, холоднее всего будет в западных областях.

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