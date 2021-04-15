У Карпатах ударив мороз і замело снігом, туристів попередили про загрозу лавин. Фото

Українські Карпати через циклон, який прийшов із Європи, вже декілька днів засипає снігом. Станом на ранок 15 квітня висота снігового покриву місцями досягла більше як метр.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що в горах хмарно. На сторінці у Facebook рятувальники також опублікували фото засніжених краєвидів.

Зокрема, о 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський видимість була обмеженою, спостерігався східний вітер 1-2 м/с, а температура повітря опустилася до -3°С.

Сніг на горі Піп Іван Чорногорський Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook раніше попереджали, що на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 14-15 квітня утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Там можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин.

Рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку в Українських Карпатах 15 квітня Укргідрометцентр

Туристів закликали утриматися від походів на високогір'я. Хоча помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) 15 квітня можлива також у середньогiр'ї Львівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 15 квітня буде дощовою і місцями сніжною. Також знизиться температура повітря, найхолодніше буде в західних областях.