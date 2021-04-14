Опади охоплять всю Україну в четвер: якою буде погода і де. Карта

Погода в Україні у четвер, 15 квітня, буде дощовою і місцями сніжною. Також знизиться температура повітря.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, найхолодніше буде на заході (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі накриють всю територію країни, а на заході опади будуть помірними. У цьому ж регіоні піде мокрий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 тепла; вдень +12... +17, у західних областях лише від 5 до 8 тепла.

Погода в Києві 15 квітня також очікується дощовою, вночі +6... +8, удень від 12 до 14 тепла.

Також унаслідок опадів на річках басейнів Дністра та Сяну на 0,3-1 м підвищиться рівень води, в річках Закарпаття – на 0,5-1,5 м (без негативних наслідків).

У високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що в найближчі дні погода в Україні істотно погіршиться. Зокрема, два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг.