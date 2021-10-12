Циклон испортит погоду, но потом придет потепление: в Укргидрометцентре уточнили прогноз на неделю

На этой неделе погода в Украине будет разнообразной: несколько дней дожди, в Карпатах даже возможен снег с осадками, но уже в четверг, 14 октября, придет период очередного потепления, который продлится все "долгие" выходные.

Бабьим летом это нельзя назвать, но на праздники погода порадует солнцем. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Эта неделя будет даже более разнообразной в плане синоптических событий, чем предыдущая. Будет и больше осадков, и больше облачности.

Начиная со вторника, 12 октября, в западных областях, а днем также и Житомирской, Винницкой и Одесской мы рассчитываем на небольшой дождь. В течение суток среды, 13 октября, и ночью в четверг, 14 октября, в большинстве областей будут умеренные дожди.

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Это связано с тем, что через нашу территорию будет проходить циклон с юго-запада. Он недостаточно активен, но все же принесет изменение погоды в плане облачности и осадков.

Наиболее интенсивным он будет в течение вечера вторника, среды и ночи на четверг.

Его влияние в большей степени почувствуют южные, центральные и северные области. Там будет больше дождей, больше облачности.

Что касается температурных показателей, то в ближайшие дни температура ночью будет в пределах +1... +8 градусов, днем +8... +14 градусов, на юге и востоке страны +12... +18 градусов.

Стоит обратить внимание на Карпаты – там будет прохладнее. И ночью, и днем температура будет от -2 до +5 градусов. Во вторник, среду и частично в четверг там будет пасмурно, могут быть осадки смешанной фазы, то есть местами дождь с мокрым снегом.

Но с четверга там также будет преимущественно без осадков, солнечно. На выходные погода будет налаживаться.

В четверг, 14 октября, практически по всей территории Украины погода будет без существенных осадков. Небольшие дожди возможны в субботу, 16 октября, но очень локальные. В целом в конце недели, на выходные будет больше солнечных прояснений, так как над нашей территорией будет господствовать очередной антициклон.

Юго-западные области, Одесскую область может немного задеть другой циклон, там в субботу возможны небольшие осадки. Но этот циклон к нам так и не дойдет.

Этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом. Да, погода будет более спокойной, более солнечной, но температура фактически будет такой же, как была на прошлой неделе – ночи холодные, иногда даже около 0 градусов, а днем +12...+14 градусов.

На солнышке довольно приятно, комфортно, но летом это вряд ли можно назвать.

На официальном сайте Укргидрометцентра обнародованы погодные карты до субботы, 16 октября.

Во вторник, 12 октября, там прогнозируют дожди в западных и южных областях Украины. Дневная температура будет колебаться в пределах +9... +16 градусов, ночная +2... +7 градусов в зависимости от региона.

В среду, 13 октября, дожди накроют всю территорию страны. В центральных и восточных областях возможны мощные осадки, но температурные показатели останутся почти такими же, как во вторник.

В четверг, 14 октября, дожди полностью прекратятся на всей территории Украины. Дневные максимумы составят около +15 градусов на юге и +13 градусов на остальной территории, но ночью в западных областях температура будет опускаться до +1 градуса.

В пятницу, 15 октября, осадков также не предвидится. Температуры возрастут по сравнению с предыдущим днем на 1-2 градуса.

В субботу, 16 октября, дождей также не будет, при этом потеплеет еще на 1-2 градуса. Максимум дневных температур на западе и в центре составит +14 градусов, на востоке +16 градусов, на юге +17 градусов.