В Карпатах удалось заснять уникальные кадры схода лавины. Фото

В четверг, 11 марта, на территории Национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области произошел сход лавины. Его зафиксировали на территории урочища Сухарь.

Об этом сообщили на странице парка "Синевир" в Facebook и опубликовали зрелищные фото. На данный момент в Карпатах сложились неблагоприятные погодные условия, в связи с чем подниматься в горы крайне опасно.

"Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", – отметили в администрации парка.

Напомним, в России лавина длиной 300 м накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая. В это время на лыжной трассе находились от 4 до 12 человек, минимум один из них погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 13-14 марта, в Украину придет существенное потепление – до 14 градусов тепла. Кроме того, погода станет более спокойной, поскольку порывы ветра будут умеренными.