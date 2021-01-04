В Карпатах спасли туриста, который не мог сойти с Говерлы. Фото

В Карпатах в воскресенье, 3 января, спасли туриста из Херсона, который не смог сам сойти с горы Говерла.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в Facebook. В поисково-спасательное отделение обратилась туристка – жена мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина сообщила, что ее муж 3 января около 11:00 отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживалась.

Для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

Заблудившегося туриста нашли в 16:50 в районе "Малой Говерлы". В медицинской помощи он не нуждался.

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