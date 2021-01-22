В Украине существенно улучшится погода: какие регионы будут самыми теплыми в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 23 января, существенно потеплеет и будет солнечной, а морозы почти отступят даже ночью.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Небольшие "минусы" затронут только часть центральных и северных областей (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Осадков синоптики не прогнозируют, а температура воздуха днем на западе и юге достигнет 8-11 градусов тепла. В целом по стране ожидается +2 +6.

Ночью будет прохладнее – от 0 до 2 тепла, в южных областях до +5, а вот в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской до 2 мороза.

Погода в Киеве в субботу также будет солнечной, днем +2 +4, ночью до 2 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходные 23 и 24 января синоптики спрогнозировали до 12 тепла.