Синоптик рассказала о тепле до +12 в Украине на выходные

В Украине закончился период сильных морозов, поэтому на выходные 23 и 24 января на всей территории снова будет наблюдаться теплая погода с плюсовой температурой до +12 градусов.

Об этом написала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, днем столбики термометров поднимутся до +3...+7, а на юге и западе – вообще до +6...+12.

"Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1...- 3 градусов. Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер снизит теплый температурный комфорт", – написала Диденко.

Что касается осадков, то они 23 января ожидаются лишь в Карпатах и на Закарпатье – там выпадет мокрый снег и дождь. Однако уже 24 января атмосферный фронт принесет дожди во все области. Сухо будет только в восточных регионах. Также Диденко предупредила об угрозе схода лавин из-за сильного мокрого снега в Карпатах на протяжении 24-25 января.

В Киеве же первый выходной день недели погода будет ветреной, теплой (до +3...+4 градусов) и без осадков. А уже в воскресенье в столицу придет дождь с порывистым ветром. Температура не снизится ниже +5 градусов.

"Вот это потепление формирует сосульки и пихает снег со льдом с крыш на головы добропорядочных граждан и их честно купленные автомобили – будьте особенно осторожными под крышами домов и всевозможными конструкциями. И зовите рыбаков как можно ближе к берегу – проруби становятся коварнее", – предостерегла синоптик.

Начало недели, 25 января, по ее словам также будет снежным, дождливым и ветреным из-за активности циклона над нашей территорией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января украинцев предупредили об усложнении движения на дорогах из-за ухудшения погоды. Самая опасная ситуация – в Киеве и на Закарпатье.

Напомним, в последний рабочий день недели в Украину вернулось потепление и оттепель. Относительно холодная погода ненадолго сохранилась на востоке.