В Карпатах объявили об опасности схода лавин. Фото

В Украинских Карпатах снова усилились снегопады и метели. Из-за этого на некоторых участках синоптики объявили об угрозе схода лавин.

Так, в воскресенье, 28 марта, значительная снеголавинная опасность ожидается в высокогорье Закарпатской области, сказано в сообщении Украинского гидрометцентра. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

Кроме того, умеренная опасность схода лавин сохраняется в горах Львовской и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 8:10 утра воскресенья на горе Поп Иван Черногорский было ясно, температура воздуха опустилась до -5 градусов по Цельсию. Зафиксирована скорость юго-западного ветра 4-5 м/с. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Напомним, 11 марта на территории Национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области произошел сход лавины. Его зафиксировали на территории урочища Сухарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в воскресенье, 28 марта, в большинстве областей будет солнечной и теплой, но в некоторых регионах похолодает и пойдут дожди.