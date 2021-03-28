У Карпатах оголосили про небезпеку сходження лавин. Фото

В Українських Карпатах знову посилилися снігопади та хуртовини. Через це на деяких ділянках синоптики оголосили про загрозу сходження лавин.

Так, у неділю, 28 березня, значна сніголавинна небезпека очікується у високогір’ї Закарпатської області, йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру. Туристам радять утриматися від походів у гори.

Крім того, помірна небезпека сходження лавин зберігається у горах Львівської та Івано-Франківської областей.

Станом на 8:10 ранку неділі на горі Піп Іван Чорногірський було ясно, температура повітря опустилася до -5 градусів за Цельсієм. Зафіксована швидкість південно-західного вітру 4-5 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

Нагадаємо, 11 березня на території Національного природного парку "Синевир" у Закарпатській області сталося сходження лавини. Його зафіксували на території урочища Сухар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в неділю, 28 березня, в більшості областей буде сонячною і теплою, але в деяких регіонах похолоднішає і підуть дощі.