Украину три дня будет "морозить" до -24: где сильнее похолодает

В ближайшие трое суток, 16-18 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, ночью будет 14-20 градусов мороза, в северных, а 17 января и в восточных областях местами 22-24 градуса мороза.

Днем синоптики прогнозируют -10...-16 градусов. На Закарпатье и в южных областях ночью -8...-14 градусов, днем -5...-11 градусов.

В субботу в западных областях, ночью и на Левобережье, 17 января на западе, а 18 января на востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков; на дорогах гололедица.

Укргидрометцентр просит украинцев тепло одеваться и без необходимости не выходить из дома.

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