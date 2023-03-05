В Канаде скончалась супруга последнего президента УНР. Фото

В Бурлингтоне, Онтарио умерла жена последнего президента УНР Ярослава Бойко (Плавьюк). Ей было 96 лет.

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Об этом сообщил глава Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак в Facebook. Ярослава была женой Николая Плавьюка.

"С грустью сообщаем, что на 97 году в Бурлингтоне, Онтарио отошла в вечность Ярослава Плавьюк, супруга Председателя ОУН и последнего президента УНР на изгнании Николая Плавьюка", – отметил он.

Червак отметил, что Ярослава Бойко (Плавьюк) родилась 24 марта 1926 года в селе Белая Тернопольской области. Отец – профессор гимназии Владимир Бойко, мать – Мария, дочь священника Греко-католической церкви отца Колянковского.

Во время Второй мировой войны семья Бойко перебралась в Австрию, а впоследствии – Баварию, где Ярослава окончила Украинскую гимназию. В 1945 году в лагере для "перемещенных лиц" в американской зоне оккупации (Карлсфельд, неподалеку Мюнхена) Ярослава Бойко познакомилась с Николаем Плавьюком – будущим мужем и Председателем ОУН.

В конце 1949 года супруги Плавьюки переехали в Канаду, получив там гражданство.

Госпожа Ярослава Плавьюк прожила со своим мужем долгую и счастливую супружескую жизнь, воспитав двух сыновей Ореста и Нестора и двух дочерей Ульяну и Оксану. Всегда была рядом с мужем, сопровождала его во всех переездах, путешествиях за границу, а также находилась с ним в Украине после восстановления государственной независимости.

Ярослава Плавьюк – одна из организаторов именных стипендий для украинских студентов и детей-сирот Монреальского отдела Общественной службы украинцев Канады "Помощь Украине", где она заботилась о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

"Составляем соболезнования семье и друзьям покойной. Царство небесное, вечная память!", – добавил Богдан Червак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля известная украинская певица, актриса и исследовательница фольклора Мария Миколайчук скончалась на 82-м году жизни. Она была женой легенды украинского кино, сценариста и кинорежиссера Ивана Миколайчука, сыгравшего в фильмах "Тени забытых предков", "Аннычка", "Захар Беркут", "Лесная песня. Мавка".

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