Умерла жена выдающегося украинского актера и кинорежиссера Мария Миколайчук. Фото

1 февраля известная украинская певица, актриса и исследовательница фольклора Мария Миколайчук скончалась на 82-м году жизни. Она была женой легенды украинского кино, сценариста и кинорежиссера Ивана Миколайчука, сыгравшего в "Тени забытых предков", "Аннычка", "Захар Беркут", "Лесная песня. Мавка".

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О трагической новости сообщили на странице Черновицкого областного совета в Facebook. Причиной смерти стала затяжная болезнь. Также трогательный пост Марии Миколайчук посвятил профессор Михаил Наенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ангелы взяли ее на крылья и они вместе полетели к Иоанну. Когда-то мы засиделись "у чая" вместе с ее подругами Ниной Матвиенко и Валентиной Ковальской. Такое трио, наверное, помнит вся Украина. Я провел ее до какого-то транспорта, и по дороге она сказала: "Сватаются ко мне немало разных "парней". Но я им отвечаю: "Я – замужняя женщина. За Иваном я... Теперь они с Иваном не только мысленно, но действительно вместе. На небесах", – пишет Наенко.

Мария Миколайчук родилась 8 апреля 1941 года в селе Витиловка (Черновицкая область). Окончила студию при Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской, где в последствии работала актрисой. В 1961 году она начала петь в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. Кроме того, Миколайчук была участницей фольклорного вокального трио "Золотые ключи" с Ниной Матвиенко и Валентиной Ковальской.

В 1962 году знаменитость стала женой Ивана Миколайчука. Однако прожить с ним долгую и счастливую жизнь женщине не судилось, через пять лет после свадьба актер скончался от онкологии. Ему было 46 лет.

Как писал OBOZREVATEL, американская актриса Энни Вершинг, сыгравшая в сериалах "Сверхъестественное" и "24 часа", а также фильме "Брюс Всемогущий", умерла в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал рак, который у знаменитости диагностировали 2 года назад.

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