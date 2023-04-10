В Каменец-Подольском представители УПЦ МП заблокировали вход в собор, который перешел в ПЦУ: произошли столкновения. Видео

Две сотни прихожан УПЦ МП блокируют вход в собор Александра Невского в Каменец-Подольском. Они не дают зайти в храм жителям города, требующим перехода собора в ПЦУ, – за это решение каменчане проголосовали еще 8 апреля.

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Под храмом произошли столкновения, на месте дежурит полиция. Об этом сообщают корреспонденты "Суспільне Хмельницький".

Издание сообщило, что около 200 прихожан УПЦ МП заблокировали вход в собор Александра Невского. Они принесли с собой украинский флаг, обходят собор "крестным ходом" и поют молитвы. При этом прихожане не дают зайти внутрь храма каменчанам, требующим перехода собора в ПЦУ. На третий день после принятия решения о переходе в храм пришли около 50 прихожан Православной церкви Украины.

Временами между прихожанами возникают стычки.

"Были небольшие стычки, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход громады в ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан. Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция", – рассказала "Суспільному" одна из организаторов акции Алла Чепелюк.

По ее словам, документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ МП в ПЦУ еще готовят, их планируют отвезти в ОВА в течение текущей недели.

Напомним, за переход собора Александра Невского жители Каменец-Подольского проголосовали во время собрания 8 апреля. Это решение было принято единогласно. На следующий день люди собрались возле храма, требуя отдать ключи от него и допустить внутрь ревизионную комиссию для проведения инвентаризации. Однако представители УПЦ МП отказались выполнять эти требования.

Депутаты же городского совета Каменец-Подольского еще 4 апреля единогласно поддержали три обращения к центральным властям относительно запрета МП на территории Украины, выхода Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава российской православной церкви, прекращения договоров аренды или пользования УПЦ МП церковными сооружениями, находящимися в государственной собственности. Также депутаты лишили УПЦ МП права пользования 19 земельными участками в черте города.