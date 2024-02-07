В Каменском горожане сидят в холодных домах, а мэр зарабатывает на тарифах – СМИ

Тарифы на теплоснабжение в городе Каменское Днепропетровской области оказались, по меньшей мере, на 25% выше, чем во Львове. А все потому, что такие "теплые" договоры с коммунальщиками заключали фирмы, к которым, по всей вероятности, причастен кум мэра города Андрея Белоусова.

Об этом рассказал координатор ВОО "Стоп коррупции", волонтер и военный корреспондент Роман Бочкала.

В расследовании общественной организации говорится, как мэр Каменского Андрей Билоусов решил схитрить на завышенных тарифах на тепло.

Схема проста – отоплением города занимается фирма, которой заведует даже не кум мэра, а его 77-летняя мать.

Пенсионерка Валентина Гавриловна Иванова с 2018 по 2021 год была бенефициаром ООО, которое и отапливало город. В 2022 году уже другое ООО предоставляет услуги теплоснабжения, однако владелица все та же — Валентина Иванова. А заработала она из коммунальных заведений города более 160 млн. грн.

В видео от "Стоп коррупции" вы услышите увлекательные разговоры, вероятно подтверждающие причастность мэра Каменского Андрея Белоусова к этим сделкам.

Однако это не единственная схема, благодаря которой обогащается мэр Билоусов. Он не гнушается и "классикой" – во время войны ремонтирует дороги и кладет брусчатку.

Инвестиции бюджетных средств в дорожное покрытие – схема беспроигрышная. На повышенных затратах на бесконечные ремонты дорог можно хорошо заработать, и это хорошо знает мэр Каменского.

В очередном видео расследователей "Стоп коррупции" приведены факты и раскрыты сложные схемы городского головы Каменского Андрея Белоусова.