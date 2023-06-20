В Ивано-Франковской области запретили планово госпитализировать военнообязанных без разрешения военкомата

В Коломые Ивано-Франковской области запретили планово госпитализировать военнообязанных мужчин без разрешения военкомата. Для того, чтобы была оказана медицинская помощь, призывники должны принести разрешение из территориального центра комплектации.

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Об этом заявил начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко в эфире местного телеканала. По его словам, по решению местного совета обороны города, все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти к местным военкоматам (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Учитывая ситуацию военного положения, безотлагательно подготовить и донести до мест здравоохранения Ивано-Франковской области свое решение о временном прекращении плановых госпитализаций военнообязанных пациентов", – сказал Глушко.

По его словам, это связано с тем, что совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о военном учете всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.

Таким образом медучреждения обяжут сообщать территориальные центры комплектации о внеплановой госпитализации военнообязанных. Информацию о таких госпитализациях медики должны передавать в ТЦК ежедневно до 11:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина продлила военное положение до 18 августа 2023 года, что означает, что общая мобилизация продолжается. Однако среди мужчин от 18 до 60 лет есть те, которые не подлежат призыву. Кого не могут мобилизовать во время военного положения в Украине и какие нюансы нужно знать – читайте в нашем материале.

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