В Ивано-Франковской области объяснили, есть ли запрет на госпитализацию без ведома ТЦК

Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин заявил, что информация о запрете госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департаменту здравоохранения о запрете или нет.

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Об этом сообщает местное издание "Галка". По словам Ильчишина, в Совете обороны области рассматривали вопросы о запрете на госпитализацию. Основанием для этого стало письмо от ТЦК с соответствующим запросом.

"Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было лишь поручено проработать и подготовить свое решение департаменту здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушит права человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции", – подчеркнул представитель ОВА.

Он пояснил, что этот пункт был конкретизирован, а потому это вызвало "двоякую трактовку среди общественности".

Также Ильчишин отметил, что есть военнообязанные мужчины, которые получили боевые повестки и имеют на руках решение ВВК о пригодности, но обращаются в медучреждения с прошлыми болезнями. Таким образом, по его убеждению, призывники "находят лазейки, чтобы не идти на фронт".

Со своей стороны и. о. начальника департамента здравоохранения ОВА Владимир Дембак подчеркнул, что ограничения для других жителей сейчас могут быть только те, что соответствуют приказу Минздрава. К примеру, что касается резерва кроватей для оказания помощи военным.

"Никаких отказов от госпитализаций на Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такого решения. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и одновременно поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то поставим в известность общественность", – объяснил он.

Напомним, накануне начальник Коломыйской РВА Любомир Глушков заявил, что в Коломые Ивано-Франковской области запретили планово госпитализировать военнообязанных мужчин без разрешения военкомата. Для того чтобы им была оказана медицинская помощь, призывники должны принести разрешение из территориального центра комплектации.

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