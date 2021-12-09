В Италии в аэропорту застряло более сотни украинцев: появились подробности. Фото

В среду, 8 декабря, более сотни граждан Украины застряли в аэропорту Милана из-за задержки рейса на Киев. Запланированный на 21:30 полет перенесли на следующий день, а причиной такого решения стала якобы переработка пилотов.

О переносе рейса на 13:00 9 декабря сотрудники аэропорта сообщили путешественникам едва ли не перед самой посадкой на самолет. Об этом сообщает ТСН (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне персонал самолета авиакомпании Wizz Air якобы потратил на подготовку воздушного судна больше времени, чем ожидалось, из-за чего в течение дня совершил несколько перелетов с опозданием.

В Милане самолет также приземлился позже, чем планировалось, так что для безопасности пассажиров вылет решили отсрочить. Однако украинцы, вынужденно оставшиеся в аэропорту, возмутились таким решением.

Видео дня

Одна из украинок, которая также стала заложницей ситуации, рассказала, что собиралась в Украину на похороны отца. После того, как узнала, что ее рейс перенесли на следующий день, она поинтересовалась, возможно ли в связи с такой уважительной причиной пересесть на другой рейс в Украину. Впрочем сотрудники аэропорта отказали украинке. Теперь женщина не знает, ждать ли ей вообще перенесенный на 9 декабря рейс.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту из-за того, что его не пустили на рейс без сертификата вакцинации против COVID-19. Политик также был без защитной маски.

Напомним, сейчас в египетских аэропортах наблюдаются большие очереди у стоек регистрации, а также скопления людей на выходе и входе. Например, только за 29 ноября на два популярнейших курорта Красного моря – Хургада и Шарм-эль-Шейх прибыл 161 самолет с туристами.

Ранее сообщалось, что в конце ноября в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета, на котором якобы должна была лететь футбольная команда ФК "Шахтер".