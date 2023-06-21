В Иерусалиме открыли аллею в честь украинской семьи, спасшей евреев от нацистов

Иерусалим=мский муниципалитет принял решение об открытии аллеи в честь Юлии и Романа Щепанюкив из Львовской области. В 1941 году они спасли от верной смерти еврейскую семью, за что спустя годы мемориальный комплекс "Яд Вашем" назвал их Праведниками мира.

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На открытии новой локации присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, которая и написала об этом у себя в Facebook. На почетном мероприятии она выступила с речью, где с гордостью отозвалась о своих мужественных соотечественниках.

"Супруги Юлии и Романа Щепанюк спрятали своих соседей-евреев, семью Вайс: маму, папу и троих детей – от нацистов. Так и жили, рискуя собой, многие месяцы. Наверное, именно такой вид и имеет настоящее спасение – не яркий киноэффект, а обыденная, ежедневная работа ради того, чтобы кто-то жил. И им удалось!", – с восхищением сказала первая леди.

Дальнейшая судьба спасенной семьи Вайс оказалась не менее удивительной. После войны они уехали в созданное государство Израиль, а их сын стал политиком. Он занимал должность Спикера Кнессета, был Послом Государства Израиль в Польше.

"Семей, признанных Праведниками народов мира, в Украине более 2600. И сейчас часть из них, как и все украинцы, переживает войну и угрозу. Снова. Страшно отдавать себе отчет в том, что это повторяется в их жизни, что снова посреди Европы уничтожают целый народ. Когда зло возвращается в мир, именно такие простые человеческие примеры, как история Щепанюков, дают надежду – на то, что в самый темный момент существуют помощь, самопожертвование, поддержка", – заключила жена украинского президента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин ответил диктатору Путину, назвавшему президента Зеленского "позором еврейской нации". Он ответил, что именно лидер украинского государства сейчас демонстрирует пример настоящего мужества своему народу и всему мировому сообществу.

"Владимир Зеленский – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся стойкостью нашего Президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан", – резко указал на место бункерному деду представитель семитов в нашей стране.

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