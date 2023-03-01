В Хмельницком был создан один из крупнейших центров по изготовлению маскировочных сеток для ВСУ. Фото

Уже прошел год, как 1 марта 2022 в спорткомплексе Хмельницкого национального университета Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мир и Возрождение" создала один из крупнейших центров по изготовлению маскировочных сеток для военных на фронт.

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"Было сплетено около 40 000 кв.м разных размеров и цветовых гамм. Маскировка передавалась бесплатно нашим военным для маскировки техники, окопов, макетов и других сооружений", – отметили в благотворительном фонде.

Волонтеры не останавливаются на достигнутом и продолжают плести маскировочные сетки. БО "БФ "Мир и Возрождение" приглашает всех неравнодушных присоединяться к изготовлению маскировки для ВСУ: г. Хмельницкий, ул. Институтская 8/2, спортком ХНУ, также можно помочь волонтерам финансово. Приветствуется распространение указанной информации.

Получатель: БО БФ МИР И ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЕГРПОУ: 44886474

Счет IBAN: UA153052990000026007016014202

Банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

или Ключ к счету 5169 3351 0065 2318 Мулярчук Сергійплекс

"Благодарим всех волонтеров и благотворителей, кто приобщался и приобщается к такому полезному делу! Работу продолжаем до победы!", – отметили в благотворительной организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мир и Возрождение" отправляли бесплатно очередную партию маскировочных сеток сотруднику OBOZREVATEL, который вместе с собратьями защищают Украину на Донецком направлении.

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