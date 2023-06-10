В Херсонской области запретили купаться и ловить рыбу: содержание вредных веществ в десятки раз превышает норму

В Херсонской области гражданам запретили купаться и ловить рыбу. Содержание вредных веществ в воде в десятки раз превышает норму.

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Об этом заявил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин. Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.

"Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", – отметил Прокудин.

Он уточнил, что на заседании штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера поручил запретить купание на водных объектах, а также запретить отлов и продажу рыбы в области.

Кроме того, по словам руководителя ОВА, в колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, а также ряд возбудителей инфекционных болезней, в том числе из кладбищ и свалок, добавил глава региона. В этой связи он призвал пить исключительно бутилированную или привозную воду.

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизнь украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июня Бельгия сообщила, что предоставит Украине гуманитарную помощь в связи с подрывом Каховской ГЭС на 3,5 млн. евро.

– По запросу Украины о помощи откликнулись также Япония и Нидерланды. Эти страны пообещали гуманитарную помощь населенным пунктам, пострадавшим из-за масштабных наводнений.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев передал НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв – и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

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