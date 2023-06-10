Еще одна страна откликнулась помочь Украине с последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС: объявлен пакет помощи

В Бельгии 9 июня сообщили, что окажут Украине гуманитарную помощь после подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. Сумма помощи составит около 3,5 млн евро.

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Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел страны. Как отмечается, Украина отправила запрос о дополнительной экстренной помощи по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты (UCPM).

Чтобы помочь Киеву справиться с последствиями очередного террористического акта России Брюссель задействует правительственный механизм B-FAST – его страна использует для оказания помощи государствам в критических ситуациях.

Так, страна передаст палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы на 350 тысяч евро. Также будет предоставлено медицинское оборудование на сумму 1,6 млн евро (речь идет про лекарства, изделия медицинского назначения, резервуары для хранения питьевой воды и сухие пайки для эвакуированных украинцев).

Кроме того, Бельгия закупит генераторы на сумму 1,5 млн евро и передаст из в районы, наиболее пострадавшие от наводнения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Япония и Нидерланды откликнулись на запрос Украины о помощи после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Эти страны окажут гуманитарную помощь населенным пунктам, которые пострадали из-за масштабных наводнений, которые произошли из-за того, что военные страны-агрессора России подорвали дамбу ГЭС.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина передала НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Штатов Джо Байден после подрыва российскими военными преступниками Каховской ГЭС в Херсонской области пообещал Украине поддержку. Он заверил, что Вашингтон "не оставит Украину".

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