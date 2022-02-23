В Херсонской области началось строительство Центра олимпийских видов спорта

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На Херсонщине приступили к строительству нового современного Центра Олимпийских видов спорта "Н2О. Новая Каховка". Многофункциональный комплекс, возводящийся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", станет спортивной "жемчужиной" юга Украины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

"Это действительно знаковый объект, не имеющий аналогов. Его реализация позволит жителям области заниматься спортом в современных, качественных и доступных условиях", - отметил глава области.

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На территории будущего центра посетители будут проходить тренировки по разным видам спорта: плаванию, водному поло, волейболу и баскетболу. Кроме этого, жители Херсона получат возможность заниматься единоборствами, теннисом, гимнастикой, фитнесом и стрельбой из лука.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы должны построить 20 бассейнов, 94 стадиона и 47 спортивных комплексов.