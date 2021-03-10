В Херсоне – засилье улиц с 'коммунистическими' названиями: в сети обратили внимание

На зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели улиц с "коммунистическими" названиями, хотя формально они уже переименованы в 2016 году.

Об этом написал в Facebook журналист Александр Рудоманов, раскритиковав местную власть за бездеятельность. В центре города можно увидеть улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.

"Что нужно для того, чтобы Херсон стал украинским? Чтобы не советские деятели, которые уничтожали украинцев, популяризировались на улицах, а украинские герои? Для этого достаточно вашего указания, которое делается ну максимум за день. Указания для балансодержателей демонтировать старые указатели", – написал журналист.

Так, он записал целый ряд указателей, которые нужно заменить: Чекистов, Дзержинского, Кирова, Фрунзе, Октябрьской революции, Артема, Маркса, Горького, Коммунаров, Комсомольская, Ленина, Красностуденческая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове не утихает скандал вокруг проспекта, который был переименован в 2016 году в рамках декоммунизации. Депутаты уже в третий раз поддержали переименование проспекта Петра Григоренко на имени маршала Жукова.