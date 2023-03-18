В Харьковской области задержали приспешницу оккупантов: переоформляла предприятия для работы в РФ

В Харьковской области разоблачили и задержали приспешницу российских оккупантов. Злоумышленница переоформляла предприятия по законодательству РФ.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Установлено, что во время оккупации российскими захватчиками Купянская 34-летняя женщина согласилась работать на "новую власть".

Она добровольно устроилась на должность "и.о. главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела" в так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области".

"Колаборантка принимала заявления от физических лиц-предпринимателей для дальнейшего переоформления документов в соответствии с российским законодательством", – отметили в прокуратуре.

Следователи сообщили предательнице о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины поймала неоднократно осужденного за тяжкие преступления жителя Белозерского района Херсонской области. Когда регион был оккупирован, он сотрудничал с российскими военными, сдавал им украинских патриотов, мародеров и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно киберспециалисты СБУ разоблачили жителя Купянска (Харьковская область), которого захватчики назначили "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной незаконной "администрации".

– СБУ передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов, 44 приговора по таким расследованиям уже вступили в силу.

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