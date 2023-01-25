В Харьковской области во время разминирования территорий погиб взрывотехник Александр Мамчур: маленький сын отправил ему письмо на небо. Фото

В Харьковской области во время разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов, погиб взрывотехник из Ривного Александр Мамчур. У него остался маленький сын, который отправил отцу на небо трогательное письмо.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Мамчур 7 лет был начальником отдела взрывотехнической службы ГУНП в Ривненской области. Его откомандировали в Киевскую область для разминирования Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Затем мужчина планировал провести короткий отпуск с семьей. Его сыну вскоре исполнялось 5 лет (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Взрывотехник принял решение ехать в Харьковскую область, чтобы очищать деоккупированные территории от взрывоопасных предметов, оставленных военными преступниками РФ. Но этот выезд стал для 36-летнего подполковника полиции последним.

"Каждый выезд с Сашей у нас запечатлелся в памяти. Это безупречная и слаженная организация работы, четкое распределение обязанностей на выезде, фиксация следов, изъятие и тому подобное. В коллективе мы называли его Саня, Санько, а отчество – никогда. Он для нас был не просто руководитель, а друг", – рассказал майор полиции Андрей Волянюк.

Кром того, эта командировка была единственной, в которую сына не успели провести родители. Их волнения были чрезмерными. Матери даже приснился сон об окутанном мраком Ривне. Вскоре родным сообщили трагическую весть.

"Толя (сын Мамчура – Ред.) в первые дни не мог понять, почему утро, а папа с ним не общается. И в какой-то день он взял мой мобильный и начал звонить по телефону Саше. Раз набрал, второй, третий, а я говорю – папа сейчас трубку точно не поднимет. И он начал плакать. Тогда я поняла, что надо как-то ребенку сказать о нашей потере", – рассказала супруга Мамчура Анна.

Потом мальчик вместе с двоюродной сестричкой-ровесницей написали письма, купили шарики и выпустили их в небо.

"Так я объяснила сыну, если ты не можешь позвонить папе, то давай отправим это письмо к нему в небо", – добавила Анна.

"Маленький сын Александра Мамчура когда подрастет – поймет, какую большую цену за свободу заплатил его отец. Гордятся своим сыном родители – они вырастили настоящего Героя, отдавшего свою жизнь за безопасность других. Светлые воспоминания об Александре согревают сердца родных и коллег. Герои не умирают", – заявили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря, на Херсонщине погибли четверо полицейских из Черкасской области. Правоохранители подорвались на каскаде вражеских мин во время проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

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