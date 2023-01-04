В Харьковской области во время разминирования погиб 42-летний спасатель ГСЧС из Тернопольской области. Фото

В среду, 4 января, во время разминирования освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области в результате детонации боеприпаса погиб спасатель ГСЧС из Тернопольской области подполковник Сергей Гоцуляк. Жизнь спасателя оборвалась в возрасте 42 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram. Коллеги погибшего выразили соболезнования его родным, а также опубликовали фото спасателя.

"Сегодня, 4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области. К сожалению, эта война забирает из наших рядов лучших и преданных", – говорится в сообщении.

Редакция OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям погибшего. Светлая память Сергею Гоцуляку.

Напомним, согласно информации в МВД, в настоящее время около 30% территории Украины нуждаются в разминировании. Правоохранители провели стабилизационные мероприятия уже в 568 уволенных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали 76 гектаров территорий – они изъяли более 300 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее в Херсонской области погибли четверо полицейских из Черкасской области. Правоохранители взорвались на каскаде вражеских мин при проведении стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря в Харьковской области на мине взорвался 32-летний работник ГСЧС.

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