В Харькове женщина прокатилась в непогоду на санках, запряженных собаками. Видео

Регионы Украины уже третий день засыпает мокрым снегом, в связи с этим во многих местах на дорогах образовалась гололедица. В Харькове женщина не растерялась и решила проехаться по городу на санках, запряженных собаками.

Непривычный метод передвижения засняли очевидцы. Ролик опубликовали в Telegram-канале ХС | Харьков.

На видео видно, что женщина едет по тротуару одной из улиц Харькова. Очевидцы сообщают, что это происходило вблизи школы №128.

В ее упряжке, в общем, было четыре собаки: одна породы хаски, и три поменьше.

В соцсетях активно обсуждают необычное зрелище. Некоторые пользователи восхитились изобретательностью и предположили, что собакам самим "в кайф", а некоторые принялись жалеть собак и указывать, что это якобы жестокое обращение с ними, хотя им указали, что гонки на собаках существуют во всем мире.

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Напомним, в ближайшие дни погода в Украине ожидается по-настоящему зимней. В нашей стране прогнозируют метели и сильный мороз. В частности, в Украине ожидаются морозы: ночью столбик термометра опустится до -7... -14 градусов, а днем будет -3... -9 градусов.

При этом в Карпатах и на северо-востоке Украины в ближайшие три дня ночью может быть даже -12... -19 градусов, а днем -8... -13 градусов.

В конце неделе, согласно прогнозу, в Украине предполагается потепление. Вероятно, столбики термометров поднимутся аж до плюсовых значений. В выходные могут быть осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL в поселке Брюховичи Львовской области мужчины катались на санках по грязи. Так, они привязали их к автомобилю и ездили под рождественскую песню "Jingle bells".