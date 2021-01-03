На Львовщине устроили гонки на санках по грязи: забавное видео

В поселке Брюховичи Львовской области мужчины катались на санках по грязи. Так, они привязали их к автомобилю и ездили под рождественскую песню "Jingle bells".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Вознюк. По словам мужчины, таким образом они развлекали не только себя, но и своих соседей (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Так, в этом году украинцы остались без снега. Но для некоторых людей это не помеха. Поэтому в Брюховичах 1 января мужчины развлекались с помощью гонок на санках по грязи.

На видео видно, что такая погода ничуть не испортила праздничное настроение местным жителям. К тому же, они решили поднять его еще больше не только себе, но и соседям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео о том, как горожане справлялись с гололедом в Киеве. Водители автомобилей устроили дрифт на скользкой парковке, а изобретательные киевляне катались на коньках прямо во дворе многоэтажки.