В Харькове умер известный диктор, который 40 лет был 'голосом метро'. Фото

В воскресенье, 28 ноября, умер известный украинский диктор Юрий Вирченко. Его голосом 40 лет объявлялись станции харьковского метро.

Об этом "Суспільному" сообщила сестра Вирченко Лариса Кошеварова. По ее словам, смерть наступила на платформе станции метро "Киевская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она уточнила, что причиной стал сердечный приступ.

"Это произошло внезапно в 14:20 на платформе станции метро "Киевская", – сказала Кошеварова.

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Она добавила, что у Вирченко были хронические болезни: сердечно-сосудистые, диабет, высокое давление.

Мужчине 1 января 2022 года исполнилось бы 72 года.

Похоронят его на 18-м кладбище, а дата и место прощания станут известны 29 ноября.

Юрий Вирченко был заслуженным журналистом и диктором Харьковского радио. На протяжении 40 лет до 2016 года его голосом объявляли станции метро в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Москве скончался легендарный телеведущий и "голос" радиостанций Советского Союза Игорь Кириллов. Ему было 89 лет.