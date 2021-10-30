Умер 'голос СССР' телеведущий Игорь Кириллов

В субботу, 30 октября, в Москве скончался легендарный телеведущий и "голос" радиостанций Советского Союза Игорь Кириллов. Ему было 89 лет.

Об этом сообщил помощник ведущего, передает российское агентство "РБК". По его словам, у Кириллова, несмотря на почетный возраст, не было хронических заболеваний, в том числе и коронавируса, для которого пожилые люди входят в основную группу риска.

"Только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой (телеведущая, – Ред.). Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься "Первый канал", вероятно, о дате похорон также сообщат они", – пояснил представитель заслуженного ведущего.

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Отметим, что Игорь Кириллов начал работать диктором с 1957 года. С 1965 до конца 1980-х годов был комментатором Парада Победы на Красной площади. После развала СССР занимал должность ведущих популярных на российских телеэкранах передач, а также продолжал карьеру диктора на "Первом канале".

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