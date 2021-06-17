В Харькове самоубийца хотел прыгнуть с балкона нового ТЦ на глазах у людей. Видео спасения

В Харькове в новом торгово-развлекательном центре "Никольский" парень пытался спрыгнуть с балкона, но его задержала охрана. По словам очевидцев, юноша решил покончить с собой из-за неразделенной любви.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков". Инцидент произошел вечером 16 июня и попал на видео очевидцев (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Как видно из кадров, парень забрался на балкон четвертого этажа здания ТРЦ "Никольский", что на улице Пушкина, и хотел броситься вниз.

Однако, ему не дали этого сделать двое охранников центра, которые вовремя сняли юношу с козырька балкона, спустили на первый этаж и вызвали полицию.

Видео дня

"В 20:08 в полицию поступило сообщение от охраны торгово-развлекательного центра о том, что неизвестный пытался выпрыгнуть с 4 этажа здания. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений", – рассказали правоохранители, сообщил objectiv.tv.

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