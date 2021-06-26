Туристы массово хлынули в Одессу, дороги замерли в километровых пробках. Видео

Перед длительными выходными украинцы ломанулись на отдых в Одессу. По состоянию на утро 26 июня на трассе образовалась огромная пробка.

Отметим, что при этом погода в Одессе будет благоприятной в ближайшие дни. OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит в сторону популярного украинского курорта и что с ценами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что на трассе в сторону Одессы в пробке стоит куча автомобилей. Кроме того, на пляжах курорта также полный ажиотаж. Шезлонги почти все заняты, а туристам негде пройти, так как количество отдыхающих огромное.

Видео дня

Погодные условия в эти выходные в Одессе будут хорошие. Так, в субботу, 26 июня, температура воздуха составит +24…+31 градус. 27 и 28 июня ожидается от 22 до 28 градусов тепла.

Важно добавить, что морская вода на пляжах Одесской области соответствует гигиеническим требованиям. С 17 по 24 июня были проверены 22 пляжа в Одесской области, которые имеют официальный статус. Эпидемиологи сделали 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 50 проб на санитарно-химические показатели.

Стоит отметить, что в этом году в Одессе за номер "эконом" без удобств придется отдать 530-680 гривен, стандарт с кондиционером и санузлом – 650-1700 гривен, полулюкс – 1500-2500 гривен, люкс – 1600-3500 гривен. К слову, цены на курорте меняются в зависимости от сезона.

Напомним, на трассе в сторону Кирилловки образовались огромные пробки. Перед длительными выходными украинцы предпочли отдых именно на этом популярном курорте, несмотря на то, что Азовское море атаковали медузы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе Черное море внезапно изменило цвет – оно стало черным. Очевидцы в недоумении, в чем причина такого явления.