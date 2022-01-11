В Харькове произошел мощный пожар в храме, здание обесточили. Фото и видео

В Харькове ликвидировали пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора. Возгорание возникло в 08:45 в одноэтажном хозяйственном здании.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС. К тушению привлекалось 20 спасателей и 4 единицы техники (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

В 09:43 пожар на площади 60 квадратных метров был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Как рассказал изданию KHARKIV Today секретарь Харьковской епархии Михаил Кит, причиной ЧП стало замыкание электрощита, от которого "питается" подсветка храма.

"Это не коснулось абсолютно собора, пожар произошел в подсобном помещении – сарае. Там был щиток, который подсвечивает собор, было замыкание. Там не было ничего воспламеняющегося. Слава Богу, все уже локализовано и потушено. Никто не пострадал", – пояснил он.

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В данный момент храм обесточен. Имущество храма не повреждено.

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