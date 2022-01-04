В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

Олег Тимченко
Происшествия
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Пожар на территории яхт-клуба

В Днепровском районе Киева во вторник, 4 января, на территории яхт-клуба "Фрегат" произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Возгорание возникло на площади около 50 квадратных метров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

"Огонь на территории яхт-клуба "Фрегат" – около 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые сразу же приступили к тушению пожара", – рассказал наш собеседник.

Видео дня
В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киева, пожар возник в двухэтажном недействующем здании. В 11:04 спасатели возгорание локализовали, а в 11:30 ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео
В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

Отметим, на территории яхт-клуба также находится мини-гостиница.

В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

Напомним, а Киеве на Долобецком острове, расположенном на Гидропарке (Днепровский район), в понедельник, 25 октября, вспыхнул пожар в бане.

В столице 22 сентября в Гидропарке на территории лодочной станции возник пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 января, в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло в развлекательном комплексе ЮБК.

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