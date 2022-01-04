В Киеве в Гидропарке возник пожар в здании на территории яхт-клуба. Видео

В Днепровском районе Киева во вторник, 4 января, на территории яхт-клуба "Фрегат" произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Возгорание возникло на площади около 50 квадратных метров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огонь на территории яхт-клуба "Фрегат" – около 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые сразу же приступили к тушению пожара", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киева, пожар возник в двухэтажном недействующем здании. В 11:04 спасатели возгорание локализовали, а в 11:30 ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, на территории яхт-клуба также находится мини-гостиница.

Напомним, а Киеве на Долобецком острове, расположенном на Гидропарке (Днепровский район), в понедельник, 25 октября, вспыхнул пожар в бане.

В столице 22 сентября в Гидропарке на территории лодочной станции возник пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 января, в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло в развлекательном комплексе ЮБК.