В Харькове пранкер переоделся бездомным и нападал на людей, отказавших ему в милостыне. Видео

Жители Харькова заметили, как мужчину, переодетого в бездомного, который подходил к людям и просил милостыню. Тем, кто ему отказывал, он бросался на них и бил ногой или замахивался палочкой.

Соответствующее видео 3 декабря было опубликовано в Telegram-канале "Труха". Отмечается, что это пранкеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментариях люди пишут, что наблюдали похожие ситуации уже не первый раз. По их словам, такой же "бездомный" приставал к прохожим возле станции метро "Исторический музей".

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Также было опубликовано фото, на котором видно мужчину в таком же наряде, но в другой локации, а напротив него был человек с камерой и штативом.

Напомним, что в феврале в Киеве сотрудники коммунальных служб случайно заварили люк теплотрассы, когда в ней находился бездомный.

Как ранее OBOZREVATEL писал, в Бразилии бездомный ограбил ведущую телеканала CNN во время прямого эфира.